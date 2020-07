Genova, la protesta dei trasportatori: “Più di 4 ore per percorrere 50 chilometri. Regione bloccata dai cantieri” (Di venerdì 24 luglio 2020) Un carosello di camion, furgoni, taxi e corriere ha accompagnato lo sciopero dei trasporti indetto venerdì a Genova da Cgil e Uil per chiedere di “liberare la Liguria” dalla morsa di cantieri sulla rete autostradale e locale della Regione. “Non abbiamo partecipato al corteo analogo di martedì perché era organizzato dai datori di lavoro per chiedere indennizzi – spiega Enrico Aschieri della Filt Cgil – perfettamente legittimo ma limitato, noi guardiamo ai diritti dei lavoratori che sono costretti ancora una volta a scegliere tra la sicurezza e la qualità del lavoro, con orari infiniti e riduzione degli incarichi a causa degli ingorghi continui”. Come sottolinea anche Giovanni Ciaccio di Uiltrasporti: “Siamo stanchi di questa perenne campagna elettorale con continui scarica barile tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

