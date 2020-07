Familiari, amici e parenti ricordano Mario Cerciello a un anno dall'omicidio, il videoracconto (Di venerdì 24 luglio 2020) Agenzia Vista (Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020La fiaccolata in ricordo di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a Roma nella notte del 26 luglio 2019 mentre era in servizio. Presenti sul posto i suoi colleghi, tra i quali Varriale, in servizio con lui la tragica notte, oltre alla vedova Rosa e alla madre.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev  Leggi su ilgiornale

Affaritaliani : Familiari, amici e parenti ricordano Mario Cerciello a un anno dall'omicidio, il videoracconto - ociredeFB : @simoneromanengh Il problema è che la mancanza che non sento con tutti miei familiari e amici la sento tutta con un… - keraunophobic : @cenepertutti @mirellaluce Magari limitati a pensarlo e non scriverlo dove amici/familiari possono vederlo - Salvoman89 : Vi dite paladini dell'#Italia e poi non riuscite nemmeno a rispettare i NOSTRI morti. Parlate di… - Vluke92 : @tomlupi75 Diciamo che è un'eccezione. Sarò da solo quel giorno, no familiari , solo 3 amici che ho qua a venezia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Familiari amici Familiari, amici e parenti ricordano Mario Cerciello a un anno dall'omicidio, il videoracconto Affaritaliani.it Mykonos (Grecia) – Tragico incidente stradale in vacanza per una 18enne italiana

La ragazza si trovava a Mykonos con alcuni amici per festeggiare la maturità, conseguita qualche settimana fa in un liceo di Perugia. Una 18enne di Perugia è morta in un incidente stradale durante una ...

Fiaccolata per Mario Cerciello Rega: c’è anche il collega Varriale, che era con lui quella notte

Fiaccolata in ricordo di Mario Cerciello Rega a Roma La fiaccolata, alla quale hanno partecipato la vedova di Mario, familiari, amici e colleghi, e che si è conclusa nel luogo dove il vicebrigadiere è ...

La ragazza si trovava a Mykonos con alcuni amici per festeggiare la maturità, conseguita qualche settimana fa in un liceo di Perugia. Una 18enne di Perugia è morta in un incidente stradale durante una ...Fiaccolata in ricordo di Mario Cerciello Rega a Roma La fiaccolata, alla quale hanno partecipato la vedova di Mario, familiari, amici e colleghi, e che si è conclusa nel luogo dove il vicebrigadiere è ...