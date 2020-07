Elisabetta Gregoraci, che succede? Sulla barca di Briatore, ma con un altro… E la scenetta si fa notare (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo aver trascorso il lockdown a Monte Carlo, nella villa dell’ex marito Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha deciso di dare il via alla propria estate 2020 con una una vacanza in barca insieme all’inseparabile figlio, Nathan Falco, e a un un misterioso “amico”. Elisabetta Gregoraci, dunque, sta trascorrendo del tempo in relax in barca e la compagnia non le manca, anche se da alcuni scatti potrebbe sembrare una compagnia un po’ “fastidiosa”. In questi giorni Elisabetta si trova in vacanza insieme al figlio Nathan Falco e ad un amico un po’ sospetto, di sicuro molto fisico, con cui si diletta a “combattere” per scherzo. L’uomo del mistero la tocca, la abbraccia da dietro come in una ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate - #Elisabetta #Gregoraci… - louiscyfere : Elisabetta Gregoraci, un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci giochi pericolosi in barca con l’amico - #Elisabetta #Gregoraci #giochi - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci giochi pericolosi in barca con l’amico - #Elisabetta #Gregoraci #giochi - leggoit : Elisabetta Gregoraci, un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci terrorizza Flavio Briatore: "Il mio nome? Lo fanno da anni". Tumulto a Mediaset Liberoquotidiano.it Vip in libertà: si mettono in topless, ma aggirano la censura

La neomamma Cristina Marino si mette a bordo piscina con addosso solo un paio di slip. Lo stesso fa l’ironica Ana Laura Ribas che sceglie un cappello personalizzato per il suo scatto hot. Alessandra A ...

Siparietti bollenti per la Gregoraci: la showgirl ha una nuova fiamma?

Dopo la quarantena a Monte Carlo (nella casa dell’ex marito, Flavio Briatore) Elisabetta Gregoraci si è concessa una vacanza in barca in compagnia del figlio, Nathan Falco, e di un misterioso “amico”.

La neomamma Cristina Marino si mette a bordo piscina con addosso solo un paio di slip. Lo stesso fa l’ironica Ana Laura Ribas che sceglie un cappello personalizzato per il suo scatto hot. Alessandra A ...Dopo la quarantena a Monte Carlo (nella casa dell’ex marito, Flavio Briatore) Elisabetta Gregoraci si è concessa una vacanza in barca in compagnia del figlio, Nathan Falco, e di un misterioso “amico”.