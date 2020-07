Covid-19, in sei regioni indice Rt superiore a 1: il dato della Campania (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il numero dei contagi da coronavirus è stabile rispetto alla scorsa settimana e l’Rt nazionale è di poco inferiore a uno“. A dichiararlo è Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute. L’indice Rt nazionale si assesta infatti a 0,95, risultando superiore all’1 in sei regioni: Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lazio e Lombardia. Sono nove, in generale, le regioni dove l’Rt è aumentato rispetto alla scorsa settimana perché “hanno avuto un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito unicamente ad un aumento di casi importati”. Per quanto riguarda la ... Leggi su anteprima24

LavoroLazio_com : Infortuni sul lavoro da Covid-19, Paolucci (Uil Rieti): “In sei mesi 86 denunce a Rieti e provincia” “Sono 86 le de… - marco_disca : RT @ChiodiDonatella: #DELUCA, MIO DIO, COME SEI CADUTO IN BASSO Il sarcasmo sui morti #Covid del #Nord non è solo una #vergogna. È #sciaca… - umbertocipolla : @Spectator2013 @SilviaAnnaPe @corrini Perché è evidente che fai una figura di merda nazionale utilizzando il pretes… - Ghighi0 : @fangiovanna @petersenjoe Ti auguro che ti prenda il Covid così Fontana ha già pronto una bella bara da bruciare e… - gaiagioiared : RT @ChiodiDonatella: #DELUCA, MIO DIO, COME SEI CADUTO IN BASSO Il sarcasmo sui morti #Covid del #Nord non è solo una #vergogna. È #sciaca… -