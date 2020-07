Brescia, Diego Lopez inamovibile: “Ho la testa per rimanere. Balotelli? Non verrà più convocato” (Di venerdì 24 luglio 2020) La voglia di Diego Lopez.Con la sconfitta subita contro il Lecce nel corso dell'ultima giornata di Serie A, il Brescia ha ricevuto la matematica certezza della retrocessione in Serie B: nonostante la buona stagione, le Rondinelle hanno subito troppe sconfitte non riuscendo ad accumulare le vittorie necessarie per ottenere la permanenza in massima serie. Adesso il Brescia avrà altre tre gare a disposizione per lasciare la A a testa alta, e domani sul campo del Mario Rigamonti ospiterà il Parma di Roberto D'Aversa.Alla vigilia della sfida il tecnico del Brescia, Diego Lopez, è intervenuto in conferenza stampa affermando la sua volontà di rimanere anche per il ... Leggi su mediagol

