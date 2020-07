Azzolina umiliata in tv. E se la prende con Meloni e Salvini: «Terrorizzano le famiglie» (video) (Di venerdì 24 luglio 2020) Non è chiaro se abbia fatto buon viso a cattivo gioco o se proprio non si sia resa conto dell’umiliazione che stava subendo in video. Fatto sta che ieri sera a In Onda, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è stata messa di fronte a tutta l’inadeguatezza delle sue “genialate”, a partire dal famigerato banco con le rotelle. Azzolina umiliata in tv Con la consueta, gioviale perfidia Luca Telese e David Parenzo hanno fatto trovare in studio uno di quei banchetti. Il ministro, quindi, è stato invitato a prendervi posto ed è stato allora che la diabolica coppia de La7 si è scatenata. Un momento storico”, ha ironizzato Telese; “Chiedo scusa a Urbano Cairo”, ha aggiunto Parenzo. “Non è difficile ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina umiliata Andrea Crisanti a In Onda: "Sotto i 13 anni prevenzione a scuola inutile". Azzolina "smontata", Telese applaude Liberoquotidiano.it Gelmini dà ragione ai sindacati, Azzolina difesa solo dal M5S

Alle accuse dei sindacati nei confronti della ministra Lucia Azzolina rispondono i parlamentari del M5S. Il capogruppo del M5S alla Camera Gianluca Vacca parla di “accuse prive di fondamento e inutilm ...

Fratelli d’Italia, tra assurdità e vittimismo la ministra Azzolina mostra incapacità

Continua l’attacco dell’opposizione nei confronti della ministra dell’Istruzione in vista del prossimo anno scolastico. “Tra assurdità e vittimismo il ministro Azzolina dimostra ancora una volta incap ...

Alle accuse dei sindacati nei confronti della ministra Lucia Azzolina rispondono i parlamentari del M5S. Il capogruppo del M5S alla Camera Gianluca Vacca parla di “accuse prive di fondamento e inutilm ...Continua l’attacco dell’opposizione nei confronti della ministra dell’Istruzione in vista del prossimo anno scolastico. “Tra assurdità e vittimismo il ministro Azzolina dimostra ancora una volta incap ...