Arrestata la compagna di Montella: era complice. "Amore, lo abbiamo massacrato" (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra le tre persone arrestate a Piacenza, c’è anche la compagna dell’appuntato Giuseppe Montella. Lo riporta La Repubblica. La donna è stata incastrata dalle intercettazioni e le accuse per lei sono di spaccio e collaborazione col militare nelle fasi di approvvigionamento della droga. Si legge su Repubblica:Montella con la compagna e il figlio arriva persino a vantarsi del pestaggio. Accennando a un inseguimento, e dopo aver detto di essersi stirato un muscolo per prendere uno spacciatore, spiega alla compagna: “Amore, però lo abbiamo massacrato”. L’episodio diventa persino un racconto per il figlio di 11 anni, che incuriosito lo incalza: “L’hai preso poi? Gliele avete date? Chi eravate? ... Leggi su huffingtonpost

