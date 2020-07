Allenarsi in palestra ai tempi del Covid-19 è poco piacevole (Di venerdì 24 luglio 2020) A 40 anni sono ormai consapevole che il mio metabolismo ha cambiato un sacco di strade, e se voglio mantenere un fisico da uomo e non interpretare una pera devo stare attento a quello che bevo e a quello che mangio, ma soprattutto dovrò sollevare cose pesanti vita natural durante. Sono uno di quelli che non crede nell’allenamento a casa, perché finisci per non farlo mai. Credo molto nel principio “un posto, una funzione”. Dopo aver affogato per tre mesi gli addominali tra JustEat e cocktail casalinghi, appena hanno dato luce verde son schizzato nella prima palestra disponibile per rimediare ai danni.Segui Termometro Politico su Google News Mi sono trovato davanti a una specie di infermieria. La mia palestra era una di quelle senza pretese e forse l’unica in tutta Roma che prima del lockdown apriva ... Leggi su termometropolitico

