Villareal, ufficiale l’arrivo di Emery: il comunicato (Di giovedì 23 luglio 2020) Unai Emery è il nuovo allenatore del Villareal: ufficiale l’arrivo dell’ex tecnico dell’Arsenal al club spagnolo Mancava l’ufficialità che è arrivata qualche ora fa: Unai Emery è il nuovo allenatore del Villareal. Dopo le esperienze al Paris Saint Germain e all’Arsenal, il tecnico torna in Spagna dove con il Siviglia ha vinto addirittura tre Europa League di fila. Per Emery inizia una nuova avventura dove dovrà dimostrare tutto il suo valore in campionato e in Europa League. ¡💛💛 Bienvenido, @UnaiEmery 💛💛! 👉 https://t.co/exzFGB3Jv2#Endavant pic.twitter.com/beoWh9X4it — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 23, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

