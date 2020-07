Vertice europeo, von der Leyen al Parlamento: sul bilancio “pillola amara” (Di giovedì 23 luglio 2020) Vertice europeo, von der Leyen al Parlamento: sul bilancio “pillola amara” Ad intervenire oggi alla plenaria del Parlamento europeo che dovrà recepire quanto stabilito nel corso del Vertice del Consiglio europeo è la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che ha commentato in merito all’intesa raggiunta tra i “Ventisette“: “questa volta ci assumiamo una responsabilità per il futuro dell’Europa“. “Tutte queste responsabilità sono sulle nostre spalle comuni e questo onere ce lo assumiamo tutti e con orgoglio, viva l’Europa”, ha detto Ursula Von der Leyen che ha espresso premura per la ... Leggi su termometropolitico

