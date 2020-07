UniScientia, l’Alta Formazione è “digital oriented” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Imparare a governare le nuove dinamiche sociali e i processi di digitalizzazione, attraverso nuove figure professionali capaci di essere assorbite da un mercato del lavoro in continua evoluzione: è questa una delle finalità di UniScientia.it, il Polo di Alta Formazione in aula e online attraverso metodologia didattica eLearning, diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso la rete degli UniScientia Center. L’impegno prioritario, quindi, è garantire un’offerta formativa ampia con l’adozione di strumenti e tecnologie innovative oramai in uso nel campo della Formazione. “Se da un lato non è possibile, per tutta la società e per ogni singolo individuo, tirarsi indietro dal progressivo arricchimento che ... Leggi su anteprima24

