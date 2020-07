Ufficiale: Benfica, primo contratto da professionista per Hugo Félix fratello di Joao (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Benfica nel pomeriggio ha ufficializzato l’ingaggio di Hugo Félix, fratello di Joao Felix (ora all’Atletico Madrid) che firma dunque con il club lusitano. Il centrocampista classe 2004 si lega al club portoghese, anche se non si conosce la reale durata del contratto del giovane 15enne. Extremamente feliz por assinar contrato profissional com o Sport Lisboa e Benfica@SLBenfica pic.twitter.com/F2Ua3fOdOY — Hugo Félix (@HFelix18) July 23, 2020 Foto: profilo twitter Benfica L'articolo Ufficiale: Benfica, primo contratto da professionista per Hugo Félix fratello di ... Leggi su alfredopedulla

zamborey : ???? UFFICIALE ???? ???? #JorgeJesus è il nuovo allenatore del @SLBenfica. Il tecnico torna al club portoghese dopo… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: +++ #Benfica ?? UFFICIALE la firma di Jorge #Jesus: il tecnico torna a Lisbona +++ ??#CMITmercato - chalcio : Portogallo 1, ora è ufficiale: al Benfica torna Jorge Jesus. Haris Seferovic potrà così avvalersi di un nuovo tecni… - AntonyFaiella : RT @BombeDiVlad: ???? #UFFICIALE - #Jorge #Jesus lascia il #Flamengo e torna al #Benfica?? ?? Il tecnico ha usufruito di una clausola #LB… - calciomercatoit : +++ #Benfica ?? UFFICIALE la firma di Jorge #Jesus: il tecnico torna a Lisbona +++ ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Benfica UFFICIALE: Benfica, da un fratello all'altro: contratto per il centrocampista Hugo Félix TUTTO mercato WEB UFFICIALE - Il Benfica mette sotto contratto Hugo Félix, fratello di Joao Félix, classe 2004

Il Benfica ha messo sotto contratto il centrocampista offensivo classe 2004 Hugo Félix. La notizia quest'oggi è stata comunicata dallo stesso club lusitano, che non ha specificato la durata dell'accor ...

DALLA SPAGNA – Milan su James Rodriguez

Il mercato non è ancora ufficialmente partito ma colloqui e trattative occupano ... nei piano futuri delle “Merengues” e sarebbe entrato nel mirino anche di Benfica e Manchestrer UNTD. Costo? 32 ...

Il Benfica ha messo sotto contratto il centrocampista offensivo classe 2004 Hugo Félix. La notizia quest'oggi è stata comunicata dallo stesso club lusitano, che non ha specificato la durata dell'accor ...Il mercato non è ancora ufficialmente partito ma colloqui e trattative occupano ... nei piano futuri delle “Merengues” e sarebbe entrato nel mirino anche di Benfica e Manchestrer UNTD. Costo? 32 ...