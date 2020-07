State of Decay 3 è stato annunciato con un primo inquietante trailer (Di giovedì 23 luglio 2020) Sicuramente a sorpresa è arrivato l'annuncio di un nuovo capitolo di una saga che ha sempre mostrato potenziale ma che non è ancora riuscita a esprimersi al meglio.La nostra speranza è che Microsoft investa con decisione nei ragazzi di Undead Labs e che questo State of Decay 3 si scrolli di dosso la patina di progetto indie che non rispecchia al meglio le ambizioni del progetto.Intanto ecco il primo trailer decisamente molto inquietante.Leggi altro... Leggi su eurogamer

