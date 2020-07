Piacenza, adesso la procura scava nel passato dei carabinieri (Di giovedì 23 luglio 2020) La procura sta passando ai raggi X la caserma Levante per ricostruire l’attività criminale dei militari arrestati Leggi su ilsecoloxix

IvanGamberini : Già vi siete sputtanati sputando sulla #Costituzione durante il #lockdown cari #Carabinieri E adesso anche questa? #Piacenza - Stupormundi66 : RT @Kotiomkin: #Carabinieri arrestati perché facevano affari con i #pusher. Però adesso non facciamo l'errore di criminalizzare tutta la ca… - 311titti : RT @EugenioCardi: 'Uno l'ho massacrato, all'altro dovessi vedere che schiaffoni. Io ci sguazzo in queste cose'. Bene, adesso sguazzerai in… - giap87625642 : RT @cesarebrogi1: Piacenza, adesso la procura scava nel passato dei carabinieri - SocialeDestra : Piacenza, adesso la procura scava nel passato dei carabinieri Vi preghiamo di non chiamarli più #carabinieri Null… -