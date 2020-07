Parma, nuovi soci pronti ad entrare: sullo sfondo un gruppo del Qatar (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Parma è pronto per il cambio di proprietà. Nel futuro del club emiliano ci potrebbe essere una società del Qatar, una delle più grandi conglomerate private del Medio Oriente. Stando a quanto riportato da Sky Sport la trattativa sarebbe in fase avanzata e il passaggio di proprietà potrebbe avvenire al termine della stagione. La nuova proprietà acquisirebbe il 51% delle quote societarie con l’attuale management che verrebbe confermato per i prossimi anni prima della futura cessione del 100% delle quote. La società ‘Nuovo Inizio’ resterà e sta valutando con attenzione l’offerta del gruppo Qatariota ‘Al Mana Group’: un passaggio di mano sempre più probabile per il quale il ... Leggi su sportface

marcoconterio : ?? Il #Parma sarebbe vicino al passaggio di consegne. In arrivo nuovi soci dal Qatar ????. I dettagli su @TuttoMercatoWeb e @ParmaLiveTweet - ingrogna : RT @marcoconterio: ?? Il #Parma sarebbe vicino al passaggio di consegne. In arrivo nuovi soci dal Qatar ????. I dettagli su @TuttoMercatoWeb… - AlhitmiKhalifa : RT @marcoconterio: ?? Il #Parma sarebbe vicino al passaggio di consegne. In arrivo nuovi soci dal Qatar ????. I dettagli su @TuttoMercatoWeb… - Salvato53666324 : @SkySport @1913parmacalcio Consiglio vivamente ai nuovi proprietari del Parma gli acquisti di j. Mario biraghi cand… - Youzar33 : RT @marcoconterio: ?? Il #Parma sarebbe vicino al passaggio di consegne. In arrivo nuovi soci dal Qatar ????. I dettagli su @TuttoMercatoWeb… -