Nuovo studio rivela la possibile correlazione tra 5G e diffusione del Covid19 nelle cellule. (Di giovedì 23 luglio 2020) Un Nuovo studio, in parte italiano, rivela la correlazione tra diffusione del Covid19 nelle cellule umane e Irradiazione da onde millimetriche 5G. Lo studio riportato su PubMed.gov riporta in auge una delle teorie più combattute e osteggiate dalla censura di social e giornali. Per questo DataBase Italia si limiterà a riportare lo studio e i suoi autori senza proferire parola in merito. Ecco l’astratto dello studio pubblicato su Pub Med: Tecnologia 5G e induzione del coronavirus nelle cellule della pelle M Fioranelli 1, A Sepehri 1, MG Roccia 1, M Jafferany 2, OY ... Leggi su databaseitalia

