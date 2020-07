Nessuno mi può giudicare: trama, curiosità e cast della commedia italiana del 2011 (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa sera su Rai Uno, alle ore 21:25, andrà in onda il film “Nessuno mi può giudicare”, fortunata commedia del 2011 diretta dal regista Massimiliano Bruno. Nel cast del lungometraggio troviamo attori di spicco come Paola Cortellesi, Raoul Bova e Anna Foglietta. Il film gira intorno alla vita di Alice, una donna di 35 anni con mille pregiudizi che conduce un’esistenza apparentemente senza alcun problema e con tutti gli agi possibili nella sua villetta romana, compreso l’ausilio di tre domestici extracomunitari. Tutto prosegue nella perfezione, finchè suo marito non muore improvvisamente lasciandole un enorme debito. Alice finisce sul lastrico ed è pertanto obbligata a lasciare la sua casa e tutti i comfort per trasferirsi in un ... Leggi su nonsolo.tv

matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - rubio_chef : Nessuno ci restituirà le vittime dell’Olocausto come nessuno dimenticherà le atrocità di quella vergognosa tragedia… - sole24ore : Vertice Ue, ecco perché nessuno può permettersi di tornare a casa a mani vuote - Daniela19633 : RT @PossoAnche: #abbandoni #cani Rimetto dopo che ho letto atrocità! Un cane non si fa uccidere perché abbaia troppo (lo si può educare), u… - SacroFuoco : @Mariali53079372 @matteosalvinimi Wow che trasgressiva sua figlia. Ah ma come? Ha fatto un qualcosa che si può tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it