Napoli, il report degli allenamenti di Castel Volturno: palestra per David Ospina (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo la gara di Parma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma sabato al San Paolo per la 36esima giornata di Serie A, in programma alle ore 21:45. I giocatori che sono andati in campo dall'inizio al Tardini hanno svolto ...

I giocatori che sono andati in campo dall’inizio al Tardini hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 3, in una prima fase di torello ed e ...

