Movida violenta ad Angri: denunciati 7 giovani (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Sette giovani di Angri tra i 23 e i 28 anni sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa. La denuncia è scaturita subito dopo l’immediato intervento e costante attività info-investigativa svolta dai carabinieri che ha permesso di ricostruire quanto accaduto nella notte del 19 luglio in via di Mezzo Nord, nel centro cittadino. Uno dei denunciati, medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. L'articolo Movida violenta ad Angri: denunciati 7 giovani proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Nel caos della movida trasteverina compivano furti e rapine. Per questo tre minorenni sono stati collocati in una comunità, questa mattina, dai carabinieri della stazione Roma Trastevere. I militari h ...

Due ragazzi e una ragazza, tutti minorenni, sono accusati di rapine con furto e strappo e di una tentata rapina aggravata in concorso nei confronti di alcuni coetanei o anche di persone più grande nel ...

