MotoGP, recupero lampo di Marquez: il pilota spagnolo in pista a Jerez (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez ci sarà al GP d’Andalucia. I medici della Dorna hanno dato il proprio ok, ora la parola passa alla pista. Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Marc Marquez ci sarà al GP d’Andalucia. Quello che sembrava impossibile è diventato possibile nelle ultime ore con la Honda che già nella mattinata di giovedì 23 luglio 2020 con un tweet aveva anticipato il possibile rientro del pilota spagnolo nel secondo appuntamento stagionale. Il responso dei medici della Dorna è stato positivo con il campione del mondo in carica che proverà a ritornare in sella della sua Hrc a soli tre giorni dall’intervento di Barcellona. La parola passa alla pista L’ok dei medici è solo il primo passo ... Leggi su newsmondo

