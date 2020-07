Milano – Marito spara alla moglie e poi tenta il suicidio (Di giovedì 23 luglio 2020) Dramma a Milano dove un uomo di 81 anni ha tentato di uccidere la moglie con diversi colpi d’arma da fuoco prima di indirizzare la pistola verso se stesso in un tentativo di suicidio. I due sarebbero ricoverati in gravissime in ospedale: l’episodio è avvenuto in un appartamento di via delle Forze Armate nel capoluogo … Leggi su periodicodaily

