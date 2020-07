Maria Elena Boschi e quella foto in barca cancellata in fretta e furia (Di giovedì 23 luglio 2020) “Che bella cosa…l’Amicizia!“. Questo il commento sotto una foto postata su Instagram da Lorenzo Crea, direttore di Retenews24 e Gt Channel. Nell’immagine, alcune persone a bordo di una barca, sul mare che circonda la bellissima isola di Ischia. Tra loro, anche la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. La foto è stata subito rimossa perché, si dice, deve aver creato un qualche imbarazzo. Altrimenti è difficile spiegare la cancellazione dello scatto in fretta e furia, come a ignorare la velocità degli utenti social nel non lasciarsi sfuggire niente: Nonleggerlo, seguitissimo account Twitter, aveva già ripreso il post. E addio tentativo di farlo sparire. Chissà perché ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : DAGOSPIA: QUANDO UN POLITICO DICE AVERE IL POLSO PER IL PAESE REALE. SÌ, PER FARLO INCAZZARE! MENTRE MIGLIAIA DI PE… - Affaritaliani : La Boschi in yacht senza mascherina La crisi e le regole? Solo per le plebi - clikservernet : Maria Elena Boschi e quella foto in barca cancellata in fretta e furia - SmitArianna : RT @AzzurraBarbuto: A voi desta scandalo Maria Elena Boschi sullo yacht, a me Luigi Di Maio alla Farnesina. Non rompete le scatole. Le cap… - Noovyis : (Maria Elena Boschi e quella foto in barca cancellata in fretta e furia) Playhitmusic - -