Lavoro | si prospetta un 2020 tutto in salita

(Teleborsa) – Un inizio d'anno tutto in salita e un secondo semestre che si preannuncia incerto, questa la fotografia del mercato del Lavoro in Italia che emerge dall'Osservatorio InfoJobs sul mercato del Lavoro nel primo semestre 2020. Fortemente influenzato dalla pandemia che ha paralizzato diversi settori, il primo semestre si è chiuso con una importante contrazione del mercato del Lavoro: da gennaio a giugno le offerte da parte delle aziende pubblicate su InfoJobs, piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di Lavoro online, hanno registrato un -32,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un calo diffuso e piuttosto uniforme, sia rispetto alle regioni, sia rispetto ai settori e alle categorie professionali.

(Teleborsa) - Un inizio d’anno tutto in salita e un secondo semestre che si preannuncia incerto, questa la fotografia del mercato del lavoro in Italia che emerge dall’Osservatorio InfoJobs sul mercato ...

