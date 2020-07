Eros Ramazzotti sta frequentando una ex allieva di ‘Amici’: arriva la conferma (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo i vari flirt che negli ultimi mesi sono stati attribuiti a Eros Ramazzotti, tra cui quello con Roberta Morise e con l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini – smentiti poi entrambi -a quanto pare quello che si vocifera negli ultimi giorni è alquanto veritiero. Il cantante pare stia frequentando una ex allieva di Amici di Maria De Filippi – a cui ha partecipato nel 2004 nella categoria canto – che corrisponde al nome di Veronica Montali. La ragazza che oggi è una influencer, una imprenditrice e titolare di un noto ristorante sul lungomare di Loano è stata contattata da Di Più Tv, ed è stato proprio al settimanale che ha ammesso di aver riallacciato i rapporti con Eros a novembre dello scorso anno; I due infatti si conoscevano ... Leggi su isaechia

