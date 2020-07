Elisabetta Gregoraci, un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate (Di giovedì 23 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci in barca assieme a un amico, che la costringe a usare alcune mosse di karate, e il figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci si gode la vacanza a Saint Tropez e per le sue uscite in mare utilizza l’imbarcazione dell’ex marito Flavio Briatore. Per le vacanze estive Elisabetta Gregoraci fa tappa a Saint Tropez, dove ha trascorso qualche giorno di relax, dato che è impegnata con la conduzione su Italia Uno di “Battiti Live”. La showgirl è stata fotografata da “Nuovo” mentre esce in barca, la F.B One dell’ex marito Flavio Briatore, assieme al figlio e un amico. Durante la piccola crociera i due sembrano molto ... Leggi su newscronaca.myblog

louiscyfere : Elisabetta Gregoraci, un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci giochi pericolosi in barca con l’amico - #Elisabetta #Gregoraci #giochi - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci giochi pericolosi in barca con l’amico - #Elisabetta #Gregoraci #giochi - leggoit : Elisabetta Gregoraci, un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate - celebs_of_world : #elisabettagregoraci ELISABETTA GREGORACI in Bikini at a Beach in Miami 06/21/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci terrorizza Flavio Briatore: "Il mio nome? Lo fanno da anni". Tumulto a Mediaset Liberoquotidiano.it Elisabetta Gregoraci, spacco vertiginoso e gioco di gambe spericolato: il risultato? Questa foto da urlo

"The mess before the show", il casino prima dello spettacolo. E il casino è quello che effettivamente domina all'interno del camerino di Elisabetta Gregoraci, che si svela a ridosso delle registrazion ...

Elisabetta Gregoraci, un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate

Elisabetta Gregoraci in barca assieme a un amico, che la costringe a usare alcune mosse di karate, e il figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci si gode la vacanza a Saint Tropez e per le sue uscite.

"The mess before the show", il casino prima dello spettacolo. E il casino è quello che effettivamente domina all'interno del camerino di Elisabetta Gregoraci, che si svela a ridosso delle registrazion ...Elisabetta Gregoraci in barca assieme a un amico, che la costringe a usare alcune mosse di karate, e il figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci si gode la vacanza a Saint Tropez e per le sue uscite.