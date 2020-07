Coronavirus, ultime notizie – Speranza: «Alla sanità servono 20 miliardi. Va bene anche il Mes». Cina, ancora nuovi casi nello Xinjiang: test di massa in tutta la Regione (Di giovedì 23 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, ora la prima Regione è l’Emilia Romagna. Più che raddoppiati i contagi nel paese: sono 282. Nove i morti – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, in Lombardia aumentano i nuovi casi (+51). anche oggi un solo decessoJohns Hopkins University (JHU) COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)Con quasi 4 milioni di casi confermati, un quarto dei contagi da Covid-19 registrati nel mondo si trova negli Stati Uniti. Secondo i dati della Johns ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - rtl1025 : ?? Risale il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 282, a fronte dei 129 d… - AnsaTrentinoAA : Coronavirus: una nuova infezione in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 539 tamponi |#ANSA - Notiziedi_it : Coronavirus a Roma, ultime notizie Covid e movida, sanzioni e locali chiusi -