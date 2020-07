Cina valuta la bocciatura dei visti Gb per Hong Kong (Di giovedì 23 luglio 2020) PECHINO, 23 LUG - La Cina valuta di non riconoscere i passaporti Bno, British national oversea, come documento valido di viaggio e si riserva di adottare altre misure quando la Gran Bretagna avrà dato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

I mercati restano alla finestra per valutare gli strascichi delle nuove tensioni USA-Cina e della pandemia di Covid-19 nel mondo. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia ...

Killer robots, le nuove macchine belliche senza l’umano

Da diversi anni numerose potenze li stanno sperimentando: USA, Russia, Cina, Francia, Inghilterra ... con i costi/danni eventuali per la popolazione civile? È in grado di valutare tutto questo un ...

