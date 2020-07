Bayern, Rummenigge: “Thiago ha chiesto di andare via. Alaba forse resta”. Presentato Sané (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Bayern ha Presentato ufficialmente oggi Leroy Sané arrivato in conferenza stampa alla presenza dell'ad. Rummenigge e dei ds Salihamidzic e Kahn. L'ex del Manchester City ha firmato con i campioni di Germania fino al 2025 .PARLA SANE'caption id="attachment 996237" align="alignnone" width="594" Karl-Heinz Rummenigge, Leroy Sane Bayern (Getty Images)/captionLe prime parole di Sané: "Voglio fare la mia parte e aiutare la squadra a vincere le partite. La squadra è piena di grandi giocatori e se tutti ci armonizziamo insieme, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Sono arrivato qui a Monaco anche per vincere la Champions League".Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern, ha fatto il punto su Thiago e David ... Leggi su itasportpress

