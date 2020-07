Alex Zanardi, il medico: “Sarà come scalare l’Himalaya, non è facile” (Di giovedì 23 luglio 2020) Alex Zanardi si trova da un paio di giorni al Centro di Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Il dottor Franco Molteni ha commentato lo stato del campione Ormai più di un mese fa, il terribile incidente che ha scosso l’intero mondo dello sport, e non solo. Il 19 giugno Alex Zanardi è coinvolto in … L'articolo Alex Zanardi, il medico: “Sarà come scalare l’Himalaya, non è facile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

