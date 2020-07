Alcol, ludopatia e droghe: ecco Roma nel lockdown. Il rapporto choc della Regione sulle dipendenze (Di giovedì 23 luglio 2020) L'impatto da epidemia Covid-19 fa impennare le dipendenze nella nostra Regione. Se è vero che durante il lockdown è diminuita l'utenza per il 68% delle strutture, il dato che stacca all'occhio è però ... Leggi su leggo

angiuoniluigi : RT @leggoit: Alcol, ludopatia e droghe: ecco Roma nel lockdown. Il rapporto choc della Regione sulle dipendenze - lana_carlotta : RT @leggoit: Alcol, ludopatia e droghe: ecco Roma nel lockdown. Il rapporto choc della Regione sulle dipendenze - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Alcol, ludopatia e droghe: ecco Roma nel lockdown. Il rapporto choc della Regione sulle dipendenze - leggoit : Alcol, ludopatia e droghe: ecco Roma nel lockdown. Il rapporto choc della Regione sulle dipendenze - buscaddu : RT @primaitaliana19: Società basata su #ludopatia e dipendenti da #alcol. -

Ultime Notizie dalla rete : Alcol ludopatia

Leggo.it

L'impatto da epidemia Covid-19 fa impennare le dipendenze nella nostra regione. Se è vero che durante il lockdown è diminuita l'utenza per il 68% delle strutture, il dato che stacca all'occhio è però ...Il dato sullo stato del percorso al 31/12/19 indica che la percentuale di abbandoni (drop out) è pari al 19% degli utenti totali, mentre tale proporzione è del 14% per i pazienti dei SerD in ...