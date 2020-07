Volvo si attende forte ripresa nella seconda metà dell’anno (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha presentato i risultati finanziari relativi al primo semestre dell’esercizio 2020, che ha risentito degli effetti della pandemia da coronavirus e delle ripercussioni di quest’ultima sull’economia mondiale. Volvo Cars prevede risultati in graduale ripresa nella seconda metà dell’anno, di pari passo con la normalizzazione del mercato dell’auto nel mondo. La Casa automobilistica ha registrato un risultato della gestione pari a -989 milioni di SEK nei primi sei mesi del 2020 e ricavi in calo del 14,1% per un totale di 111,8 miliardi di SEK. Mentre nel primo semestre dell’anno sono diminuite le vendite in termini assoluti, Volvo Cars ha conquistato quote di mercato in Cina, negli Stati Uniti e in Europa, area ... Leggi su ildenaro

