Un dodicenne è morto a Gorizia dopo essere caduto in un pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 22 luglio un bambino di 12 anni è morto a Gorizia, in Friuli-Venezia Giulia, dopo essere caduto in un pozzo nel parco Coronini Cromberg, che si trova nel centro della città. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco Leggi su ilpost

