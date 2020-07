Udinese-Juventus, Gotti: “Ospitiamo la capolista, ma ogni partita ha una storia a sé” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ospitiamo la prima della classe, una squadra che tutti conoscono benissimo e che sta vincendo tantissimo in Serie A, però sappiamo che ogni partita ha una sua storia. Dobbiamo essere bravi a ricostruirci dal punto di vista mentale, fisico e tattico, però lo stiamo facendo in una situazione di piccola/grande emergenza, con un numero di giocatori molto limitato in una situazione anomala per la Serie A, perchè è raro che possano succedere delle situazioni di questo tipo. La cosa più importante sarà raccogliere le energie e fare la conta di chi sta meglio e costruire su questo la nostra prestazione“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Luca Gotti, attuale guida tecnica dell’Udinese, in merito al trentacinquesimo turno della Serie A ... Leggi su sportface

juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - forumJuventus : #UdineseJuve, domani ore 19,30. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. Centrali… - cheobravo : RT @DiMarzio: #UdineseJuve | Le parole di #Sarri alla vigilia: 'Ci servono quattro punti ma ora è dura per tutti' - cheobravo : RT @forumJuventus: #UdineseJuve, domani ore 19,30. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. Centrali in d… - SimoneAvsim : #Sarri pre #UdineseJuve ha respinto ogni discorso scudetto. L'obiettivo è la singola partita. Rabiot sta mostrando… -