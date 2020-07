Torture e pestaggi nella caserma dei carabinieri: 6 arresti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un altro caso di violenza e tortura all’interno di una caserma dei carabinieri è emerso da poche ore: a Piacenza sono stati arrestati 6 carabinieri di una “caserma degli orrori” dove arrestati come immigrati, spacciatori ma anche normali cittadini subivano violenza e costrizioni, allo scopo di estorsioni ed appropriazioni di droga da parte dei carabinieri. Piacenza: persone pestate e arrestate illegalmente Le indagini sono partite dalla segnalazione di un ufficiale dei carabinieri, che ha permesso di far lue su un contesto di violenze brutali e reati compiuti nella caserma Levante di Piacenza. Dal 2017 a quanto pare alcuni carabinieri della caserma pestavano, torturavano ed arrestavano ... Leggi su thesocialpost

Caserma degli orrori a Piacenza: tra estorsioni, torture, arresti illegali e spaccio di droga, quella che avrebbe dovuto essere una casa della legalità si è trasformata in un luogo affatto sicuro per ...Sei carabinieri sono stati arrestati a Piacenza per arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni, spaccio di droga e una caserma dell’Arma in città è stata sequestrata per la prima volta in Italia i ...