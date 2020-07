Torino-Verona 1-1, Ansaldi pennella e Simone Zaza fa gol di testa: pareggio dei granata (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) pareggio del Torino. I granata, dopo essere andati in svantaggio nel match contro l’Hellas Verona, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, a causa di un gol su calcio di rigore di Fabio Borini, riescono a trovare la rete del pareggio grazie a Simone Zaza. L’ex attaccante del Sassuolo è bravo ad avventarsi su un traversone perfettamente pennellato dalla sinistra di Christian Ansaldi, realizzando con un preciso e potente colpo di testa il gol dell’1-1, su cui Marco Silvestri non può davvero far nulla. Leggi su sportface

