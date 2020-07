Telenovela regionali, deMa ora ci ripensa. E spuntano candidati nelle liste di De Luca (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non c’era deMa alla riunione di ieri con le forze in campo a sostegno della lista ambientalista, capeggiata da Stop Biocidio. Un’assenza che per molti parla. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ci ripensa ancora. Contrariamente a quanto emerso e richiesto in una delle ultime assemblee del movimento, sembra sfilarsi. La linea del non contarsi e del non schierarsi forse è più conveniente. Ed anche l’annuncio ufficiale che avrebbe dovuto fare – come dichiarato nei giorni scorsi – “entro lunedì” rispetto al sostegno alla lista Terra non arriva più. Intanto parallelamente spuntano candidati nelle liste civiche di Vincenzo De Luca. Il presidente del Consiglio ... Leggi su anteprima24

Difficile fare alleanze sui territori in vista delle regionali di settembre, con un partito balcanizzato da mille correnti. E con il caso Liguria, esploso ieri e ricomposto in poche ore solo per manca ...

Pd verso l'intesa con sinistra e M5s, pronto Ferruccio Sansa

A formalizzare il candidato di Campo progressista e M5s alle prossime Regionali liguri, sarà un ultimo vertice di coalizione, in programma salvo sorprese questa sera, ma potrebbe trattarsi di ratifica ...

