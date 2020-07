Serie C, Reggio Audace-Bari 1-0: emiliani promossi in B dopo ventuno anni di astinenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Reggio Audace vince la finale play-off di Serie C e festeggia la promozione in B.La squadra emiliana guidata da Massimiliano Alvini ha superato per 1-0 il Bari di Vivarini e ha riabbracciato la Serie cadetta dopo ventuno anni, l'ultima volta infatti risaliva alla stagione 1998/99. La rete che ha deciso la gara porta la firma di Augustus Kargbo che al 50' ha sfruttato al meglio l'assist di Varone e di testa insacca la sfera alle spalle di Frattali. Gol importantissimo per il giovane attaccante ventenne di proprietà del Crotone e in prestito proprio al club granata. Gara che interessava da vicino anche il Palermo perché il Bari, costretto a rimanere in Lega Pro, sarà l'avversario da battere per i ... Leggi su mediagol

