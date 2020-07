Rinnovabili, sorpasso storico in Europa: nella prima metà del 2020 hanno prodotto più elettricità dei combustibili fossili. Il report (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Le energie Rinnovabili battono i combustibili fossili”. È un sorpasso storico quello delle energie Rinnovabili dato che nei primi sei mesi del 2020 hanno generato il 40% dell’elettricità dell’Ue-27, superando così per la prima volta i combustibili fossili, che si fermano al 34%. È quanto emerge dal nuovo rapporto del think tank indipendente sul clima Ember che spiega come, di conseguenza, le emissioni di CO2 del settore energetico sono diminuite del 23% per lo stesso periodo. “Questo segna un momento simbolico nella transizione del settore elettrico in Europa”, commenta Dave Jones, senior analyst di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovabili sorpasso Rinnovabili, il sorpasso. Per la prima volta in Ue battono il fossile Il Sannio Quotidiano Rinnovabili, il sorpasso. Per la prima volta in Ue battono il fossile

Rinnovabili più forti del Covid

Dopo il sorpasso sul carbone, un altro primato si aggiunge a favore delle energie rinnovabili. Che sono state le uniche fonte a tenere, e persino a crescere, durante il periodo del lockdown, quando la ...

