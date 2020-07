Piacenza, spaccio ed estorsione in caserma: arrestati carabinieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Piacenza, la procura ha ordinato diverse misure di custodia cautelare per i carabinieri di una caserma della città: le accuse sono molto gravi. Le accuse con cui sono stati arrestati i carabinieri di una caserma piacentina vanno dallo spaccio, all’estorsione, fino alla tortura. Come riporta Skytg24, infatti, nella caserma della città emiliana sono scattati almeno … L'articolo Piacenza, spaccio ed estorsione in caserma: arrestati carabinieri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

