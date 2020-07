Neonato lasciato in chiesa, lo psicoterapeuta: “Non criminalizzare” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – La vicenda di Luigi, neonato abbandonato a Bari in una culla termica presso la chiesa del quartiere di Poggiofranco, “ricorda esattamente la ruota degli esposti, quando negli ospedali romani c’era questa ruota dove veniva poggiato il bambino. La ruota girava e il bimbo si trovava all’interno dell’ospedale”. Parte da qui Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), intervistato a SkyTg24 in merito al ‘dramma minori’ che dalla vicenda barese si sposta fino in Giappone, dove una madre ha lasciato la figlia per andare dal fidanzato conosciuto online. Noa dopo 7 giorni e’ poi morta in casa per disidratazione. Leggi su dire

