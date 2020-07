NBA, al via le amichevoli prima della ripresa (Di mercoledì 22 luglio 2020) ORLANDO - La Nba riparte con le amichevoli in vista della parte finale della stagione, che comincerà a fine mese dopo la lunga interruzione per l'emergenza sanitaria. Il calendario prevede 33 partite ... Leggi su corrieredellosport

ORLANDO - La Nba riparte con le amichevoli in vista della parte finale della stagione, che comincerà a fine mese dopo la lunga interruzione per l'emergenza sanitaria. Il calendario prevede 33 partite ...

NBA, Minnesota Timberwolves in vendita: arriva anche l’offerta di Kevin Garnett

L’Hall of Famer ha subito commentato via social la notizia ... “La mia passione e la voglia che i T’Wolves diventino campioni NBA è ben nota, ma provo un affetto ancora più profondo ...

