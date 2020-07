MotoGP, Rossi ottimista: 'Più dati per migliorarci nel GP Andalusia' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Il GP di Spagna è stato difficile per me. Ho lottato molto per il caldo a causa del degrado delle gomme e alla fine ho dovuto ritirarmi da una gara sfortunata'. Lo ha dichiarato Valentino Rossi in ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI trionfa a Laguna Seca ? Stoner cade, ma finisce secondo. Completa il podio Vermeulen, quarto Dovizi… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, l'abbraccio con il fratello Luca Marini dopo la vittoria in Moto2 a Jerez: il video! #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi sul GP di Jerez in Spagna di MotoGP: 'Yamaha si è spenta in rettilineo' #SkyMotoGP #SkyMotori… - VR46Christophe : RT @gponedotcom: Rossi: 'Un bene correre di nuovo a Jerez, dovrò farne un vantaggio': 'Voglio tornare forte e sono pronto a lottare'. Vinal… - Agenzia_Ansa : #Motogp: Jerez secondo atto, Rossi' vogliamo tornare a essere forti'. Pilota Yamaha'mi sento bene e sono pronto a l… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Rossi MotoGP, Valentino Rossi & Michelin: i veri ostacoli per tornare sul podio Corse di Moto Motogp Jerez, Rossi: 'Vogliamo tornare a essere forti'

"Lavoreremo sodo perché vogliamo tornare forti questo fine settimana. Mi sento bene e sono pronto a lottare di nuovo". Parola di Valentino Rossi che dopo lo sfortunato Gran Premio a Jerez è pronto a t ...

Rossi ottimista: "Mi sento bene. Più dati per migliorarci nel GP Andalusia"

“Il GP di Spagna è stato difficile per me. Ho lottato molto per il caldo a causa del degrado delle gomme e alla fine ho dovuto ritirarmi da una gara sfortunata”. Lo ha dichiarato Valentino Rossi in vi ...

"Lavoreremo sodo perché vogliamo tornare forti questo fine settimana. Mi sento bene e sono pronto a lottare di nuovo". Parola di Valentino Rossi che dopo lo sfortunato Gran Premio a Jerez è pronto a t ...“Il GP di Spagna è stato difficile per me. Ho lottato molto per il caldo a causa del degrado delle gomme e alla fine ho dovuto ritirarmi da una gara sfortunata”. Lo ha dichiarato Valentino Rossi in vi ...