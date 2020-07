Monza, colpo Gytkjaer: il nazionale danese firma un biennale con opzione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Monza - Christian Gytkjaer , centravanti danese classe '90, è un nuovo giocatore del Monza e si prepara a far gridare di gioia i tifosi biancorossi a ogni suo gol. Nell'ultima stagione in forza al ... Leggi su corrieredellosport

SOSFanta : ?? #Galliani: 'Acquisto fatto dall'Atalanta: è il colpo segreto del #Monza' ? - sportli26181512 : Monza, colpo Gytkjaer: il nazionale danese firma un biennale con opzione: Classe 1990, arriva dal Lech Poznan e las… - Luca_Viscardi20 : RT @StePeduzzi: I retroscena della trattativa per #Gytkjær, il grande colpo di Galliani e Antonelli: stasera Christian alla presentazione d… - Danyboy1991 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Colpo del #Monza: preso #Gytkjaer, bomber del campionato polacco - TuttoSalerno : MONZA: il colpo in attacco arriva dalla Danimarca -

Ultime Notizie dalla rete : Monza colpo

Colpo di testa di Varone, sugli sviluppi di un corner battuto ... che assegnerà l’ultimo promozione in Serie B. Hanno già festeggiato Monza, Vicenza e Reggina, prime classificate nei rispettivi gironi ...Per il bomber svincolatosi dal Benevento va battuta la concorrenza di Monza, Ascoli e Bari. La ricostruzione è partita, sarà fondamentale non sbagliare la scelta del nuovo allenatore: Marino è in pole ...