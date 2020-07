Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, in 500 all’hotspot (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – Non si fermano gli sbarchi di Migranti sull’isola di Lampedusa. Nelle ultime ore, a bordo di quattro imbarcazioni, sono arrivati altri 67 tunisini. I barchini sono arrivati direttamente sull’isola. Sono circa 500 i Migranti presenti nell’hotspot di contrada Imbriacola, che ne può ospitare poco meno di 100 persone.L'articolo Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, in 500 all’hotspot CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

MSF_ITALIA : 'Oggi ancora più di prima vivono in gabbia, guardando il mondo da dietro una recinzione. Ci sono 6000 bambini intra… - zazoomblog : Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa in 500 allhotspot - #Migranti: #ancora #sbarchi #Lampedusa - PressFutura : #Migranti: ancora #sbarchi a #Lampedusa, all'#hotspot più di #500 #futurapress - SimoPinkPanther : MA LA #LAMORGESE COSA È ANDATA A FARE A #LAMPEDUSA , LA PASSERELLA??? ?? Altri #sbarchi nella notte a Lampedusa : ho… - corrmezzogiorno : #Palermo Lampedusa, ancora sbarchi All’hotspot più di 500 migranti -