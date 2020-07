L’Ue vuole cancellare il reddito di cittadinanza: ai Cinquestelle non resta che piangere (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quota 100, ma non solo. Nel mirino dell’Ue, dopo l’accordo sul Recovery Fund, oltre alle pensioni, ci sarebbe anche il reddito di cittadinanza. Insomma, il trionfale – a loro dire – risultato di Giuseppe Conte a Bruxelles rischia davvero di trasformarsi in un catastrofico boomerang politico per il M5S, che perderebbe la sua ultima bandiera. I tecnici del Mef già al lavoro sui tagli È stato il quotidiano La Nazione a pubblicare un retroscena nel quale si rivela che i tecnici del Ministero dell’Economia si sono già messi al lavoro per vedere dove andare a prendere i soldi che, a partire dal 2027, l’Italia dovrà restituire a Bruxelles. Una preoccupazione non meno pressante di quella sulle riforme e sulla finanziaria 2021 che Roma dovrà presentare all’Ue. Il tema è che ... Leggi su secoloditalia

