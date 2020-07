L’Inter frena, la Roma vola. Lo Scudetto è deciso, la corsa per il quinto posto è ancora viva (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Inter frena a San Siro, la Juventus contro l’Udinese ha il match point della stagione accarezzato nelle ultime settimane e spesso mancato contro Milan, Atalanta e Sassuolo. Contro la Fiorentina, la formazione di Antonio Conte trova il secondo pareggio consecutivo dopo il 2-2 contro la Roma raggiunto nel finale. Stavolta per i nerazzurri c’è un punto a reti inviolate che è un caso raro per una squadra come l’Inter capace di portare in gol diciotto marcatori diversi in stagione. Una serata storta per Antonio Conte che perde anche de Vrij, in dubbio per il match contro il Getafe in Europa League e traccia la linea del futuro con un diktat che lascia ben poco all’interpretazione: “Il secondo è il primo dei perdenti”. E per uno Scudetto che si chiude, c’è una ... Leggi su sportface

