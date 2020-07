Lega, pronto il ticket dell’ex senatore Nespoli: Pinto-Russo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Enzo Nespoli lavora alla lista della Lega in Campania. E’ già pronto il ticket per la campagna elettorale: Francesco Pinto, ex sindaco di Pollena Trocchia, e Angela Russo, imprenditrice e candidato sindaco (sconfitta) nel Comune di Casoria. Candidature già definite. Tanto nelle chat girano già i bigliettini con la coppia Russo-Pinto “battezzata” dal senatore di Afragola. Da definire a Salerno la candidatura di Ernesto Sica: l’ex sindaco di Pontecagnano negli ultimi giorni ha ricucito i rapporti con i vertici del Carroccio. Mentre a Napoli è data per certa la candidatura di Tina Donnarumma, consigliere comunale di Castellammare di ... Leggi su anteprima24

SerieA : Tutto pronto: via alla 35ª giornata di #SerieATIM. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per restare aggiornat… - SerieA : Tutto pronto per un altro weekend di calcio! Ecco la programmazione della 34ª giornata di #SerieATIM. ?? Scopri l'… - dievve : Il Codacons è pronto a bloccare la gara d’appalto depositando un esposto alla Corte dei Conti. Le opposizioni vogli… - capricorne_o : @micheleemiliano apri gli occhi, non ti fidare di @zaiapresidente, un soggetto sempre pronto a voltarti le spalle,… - demian_yexil : RT @ferrandomau: @DanielNotaris @laura_maffi Da mò che gli han piazzato la microspia Verdina addosso, e Zaia-Giorgetti cantano in coro ''St… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega pronto Lega, pronto il ticket dell'ex senatore Nespoli: Pinto-Russo anteprima24.it Msc Crociere pronte a ripartire: "Attendiamo l'ok del Governo"

Liguria - “MSC Crociere è pronta a ripartire, attendiamo solo l’autorizzazione del governo che auspichiamo possa arrivare a breve. Noi abbiamo lavorato molto in questi mesi allo sviluppo di un protoco ...

Pronto soccorso, c’è un boom di accessi

II pronto soccorso non è cambiato ... il medico fa notare che "abbiamo comunque un incremento del 20% di attività legata alla piccola traumatologia". "Senza dimenticare che a Livorno ci sono ...

Liguria - “MSC Crociere è pronta a ripartire, attendiamo solo l’autorizzazione del governo che auspichiamo possa arrivare a breve. Noi abbiamo lavorato molto in questi mesi allo sviluppo di un protoco ...II pronto soccorso non è cambiato ... il medico fa notare che "abbiamo comunque un incremento del 20% di attività legata alla piccola traumatologia". "Senza dimenticare che a Livorno ci sono ...