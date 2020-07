Iva Zanicchi: Diaco svela il periodo difficile che la cantante sta attraversando (Foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Che succede a Iva Zanicchi (Foto), perché Diaco a Io e Te ha parlato di un periodo difficile? La cantante ospite oggi nel salotto del pomeriggio di Rai 1 ha toccato tanti argomenti e tanti momenti della sua vita. La Zanicchi ha ricordate le sue canzoni, il varietà, il festival di Sanremo e ha anche dedicato anche qualche frase alla politica per poi passare ad argomenti più leggeri. Ha annunciato che non ha più alcun desiderio di partecipare al festival della canzone italiana, aveva una bellissima canzone da presentare ma è stata rifiutata per ben due volte. Iva Zanicchi si rivolge a chi comanda, a chi decide chi deve salire sul palco dell’Ariston: “Io a Sanremo non ci viglio più venire, state ... Leggi su ultimenotizieflash

Silvanella8 : RT @Nino83591062: @fanpage È rimasta a Iva Zanicchi - Nino83591062 : @fanpage È rimasta a Iva Zanicchi - ninabecks1 : RT @danieledv79: Iva Zanicchi donna intellettualmente indipendente??? #Diaco ma che dici? - fullNam35087976 : RT @PaolaGirardi10: @RaiUno @iva_zanicchi Ha affermato di aver detto a una 65/75enne con un dente solo, che al suo confronto era una vecchi… - Gatta_Vale : @RaiUno @iva_zanicchi Evviva il temperamento e la schiettezza!!!! ???? -