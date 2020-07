Inter Fiorentina 0-0 LIVE: Lukaku vicinissimo al gol (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Fiorentina 0-0 MOVIOLA 34′ Lukaku vicino al gol – Assist di Young in area per Lukaku, tutto solo davanti al portiere, da posizione leggermente defilata. Il belga calcia, Terracciano devia in angolo 18′ Palo di Lukaku – Splendido pallone tagliato di Eriksen che finisce sulla testa di Lukaku il quale centra il palo da ottima posizione 11′ Tiro di ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva con il nostro 'Toro' ?? Video e statistiche su #InterFiorentina ??… - Gazzetta_it : #Inter #Handanovic come #Facchetti: contro la Fiorentina presenza n. 475 in serie A - acffiorentina : ??| 36’ Pezzella di testa mette alto sopra la traversa Inter ?? Fiorentina 0??-0?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #InterFiorentina - Fiorentinanews : #InterFiorentina 0?-0? 37' #Pezzella di testa a un passo dal gol! Calcio piazzato di #Ribery per l'argentino che è… - fcin1908it : LIVE #InterFiorentina 0-0 (36'): Punizione di Ribery, colpo di testa alto di Pezzella -