In carcere non comandino i detenuti (Di mercoledì 22 luglio 2020) In carcere la divisa la indossano gli agenti e non i detenuti. E bisogna ristabilire la catena di comando. Finalmente c'è una proposta di legge, presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia con le prima firme di Andrea Delmastro e il capogruppo Francesco Lollobrigida, che punta a rispettare il lavoro della polizia penitenziaria. Se approvata, ci sarà una duplicazione dell'attuale dipartimento: uno si occuperà dei detenuti, l'altro degli agenti. E sarà istituito il garante per gli agenti della penitenziaria. Che lavorerà gratuitamente. In pratica, Fdi non intende far passare sotto silenzio – «fino alla prossima», dice Delmastro – l'eco delle rivolte del marzo scorso. Gli agenti intervenuti per sedare le cosiddette 22 rivolte anti-Covid hanno dovuto persino subire, in molti casi, ... Leggi su iltempo

